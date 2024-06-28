Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена
Предвыборные дебаты в США являются подготовкой к замене действующего президента Джо Байдена как кандидата от Демократической партии, заявил американский предприниматель Илон Маск.
В соцсети Х он высмеял прошедшее мероприятие, отметив, что победу в данном случае одержали не кандидаты, а мемы, которые заполонили Сеть.
Две трети зрителей предвыборных дебатов в США посчитали, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего конкурента Джо Байдена, следует из опроса телеканала CNN, которой организовывал мероприятие. Так, победу Трампу отдали 67% зрителей, у Байдена – 33%.
Экс-президент США Дональд Трамп на дебатах заверил, что его физическое самочувствие превосходно, и заодно предложил Байдену пройти тест на умственные способности. Оба кандидата назвали друг друга худшими в истории президентами США, а также обсудили конфликт на Украине. Трамп пообещал разрешить ситуацию в регионе еще до официального вступления в должность, он назвал предложения Владимира Путина по мирному урегулированию неприемлемыми, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5
- МОК: Нейтральные атлеты из РФ получат материальную поддержку на Олимпиаде
- Кабмин направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры ЗАТО в Арктике
- Республика Конго завила о желании вступить в БРИКС
- Путин в видеообращении поздравил российских выпускников
- Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена
- Уехавшая на Украину певица Максакова задолжала в России 61 тысячу рублей
- В Госдуме заявили о навязанных россиянам Западом ценностях личного успеха и карьеры
- В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом
- Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у побережья Перу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru