Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена

Предвыборные дебаты в США являются подготовкой к замене действующего президента Джо Байдена как кандидата от Демократической партии, заявил американский предприниматель Илон Маск.

В соцсети Х он высмеял прошедшее мероприятие, отметив, что победу в данном случае одержали не кандидаты, а мемы, которые заполонили Сеть.

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Две трети зрителей предвыборных дебатов в США посчитали, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего конкурента Джо Байдена, следует из опроса телеканала CNN, которой организовывал мероприятие. Так, победу Трампу отдали 67% зрителей, у Байдена – 33%.

Экс-президент США Дональд Трамп на дебатах заверил, что его физическое самочувствие превосходно, и заодно предложил Байдену пройти тест на умственные способности. Оба кандидата назвали друг друга худшими в истории президентами США, а также обсудили конфликт на Украине. Трамп пообещал разрешить ситуацию в регионе еще до официального вступления в должность, он назвал предложения Владимира Путина по мирному урегулированию неприемлемыми, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампДжо Байден

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