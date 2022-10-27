«Перетягивают одеяло»: Шольца и Макрона рассорят энергоресурсы

Зарубежные СМИ сообщают об охлаждении отношений Германии и Франции. Недавняя встреча канцлера Олафа Шольца и президента Эмманюэля Макрона завершилась без подхода к прессе. Отмечается, что у лидеров стран есть разногласия в политических, энергетических, оборонных вопросах. Камкин убежден, что Макрон и Шольц начали борьбу за лидерство в Евросоюзе, которое может привести к расколу.

«Охлаждение между Германией и Францией связано напрямую с энергетическими вопросами. Европа начинает пробуксовывать от воздействия энергетической войны, которую европейцы под нажимом американцев развязали против России. Здесь мы видим два разных подхода. Шольц предпочитает отмалчиваться, а Макрон проявляет крайнюю степень активности, ведет переговоры, пытаясь перетянуть на себя одеяло лидера Евросоюза. Шольцу это не нравится, потому что Германия привыкла к своему безоговорочному лидерству», - сказал Камкин.

Собеседник НСН считает, что проблемы с энергоресурсами будут только нарастать.

«Несмотря на бравурные заявления Шольца о заполненных на 95% газовых хранилищах, есть риск, что Франции газа не хватит в полном объеме. Есть еще и споры в электроэнергии – Франция поставляет ее в Германию. Все эти ссоры и споры о поставках энергоресурсов омрачают отношения двух стран», - отметил Камкин.