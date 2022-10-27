«Перетягивают одеяло»: Шольца и Макрона рассорят энергоресурсы
Охлаждение отношений между Францией и Германией связаны с энергетическими вопросами, сказал НСН политолог Александр Камкин.
Европа начала пробуксовывать от воздействия энергетической войны против России, которую страны Старого Света развернули под нажимом США, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с НСН.
Зарубежные СМИ сообщают об охлаждении отношений Германии и Франции. Недавняя встреча канцлера Олафа Шольца и президента Эмманюэля Макрона завершилась без подхода к прессе. Отмечается, что у лидеров стран есть разногласия в политических, энергетических, оборонных вопросах. Камкин убежден, что Макрон и Шольц начали борьбу за лидерство в Евросоюзе, которое может привести к расколу.
«Охлаждение между Германией и Францией связано напрямую с энергетическими вопросами. Европа начинает пробуксовывать от воздействия энергетической войны, которую европейцы под нажимом американцев развязали против России. Здесь мы видим два разных подхода. Шольц предпочитает отмалчиваться, а Макрон проявляет крайнюю степень активности, ведет переговоры, пытаясь перетянуть на себя одеяло лидера Евросоюза. Шольцу это не нравится, потому что Германия привыкла к своему безоговорочному лидерству», - сказал Камкин.
Собеседник НСН считает, что проблемы с энергоресурсами будут только нарастать.
«Несмотря на бравурные заявления Шольца о заполненных на 95% газовых хранилищах, есть риск, что Франции газа не хватит в полном объеме. Есть еще и споры в электроэнергии – Франция поставляет ее в Германию. Все эти ссоры и споры о поставках энергоресурсов омрачают отношения двух стран», - отметил Камкин.
Евросоюз, по словам Камкина, может разделиться на несколько треков.
«Германия под нажимом американцев и англичан склоняется к сотрудничеству с Восточной Европой – Польшей, Прибалтикой, Чехией. Франция стоит особняком. Нельзя исключать, что это может послужить триггером центробежных сил в рамках ЕС. Выдвигаются мнения, что нельзя исключать разделения ЕС на 2-3 трека, где один будет за Германией, а другой за Францией», - сказал Камкин.
Даже при таком раскладе, говорит собеседник, отношения с Россией продолжат оставаться непростыми.
«Отношения с Россией будут заморожены еще на достаточно длительное время. Что касается Украины, то поддержка будет зависеть от ресурсов ЕС, а финансовые ресурсы небезграничные. Экономика в Европе входит в рецессию, Германия пытается всячески уходит от обязательств от поставок вооружений. Штайнмайер (Франк-Вальтер, президент ФРГ, - прим. НСН) пообещал, что Берлин передаст Киеву три самоходных гаубицы, две системы РСЗО, но это символический жест, если сравнивать с теми объемами вооружения, которые поставляет Польша, Великобритания, США. Франция тоже не стремится поставлять большое количество оружия на Украину», - резюмировал Камкин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не желают прислушаться к позиции России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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