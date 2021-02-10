Глава Минобрнауки назвал размер зарплаты пожаловавшейся Путину ученой

Средняя зарплата сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирской области Анастасии Проскуриной, которая ранее рассказала о низкой оплате труда ученых президенту РФ Владимиру Путину, в 2020 году составила 44 тыс. рублей в месяц. Об этом проинформировал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Ранее во время заседания Совета по науке и образованию Проскурина рассказала президенту о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. Она сообщила, что ее полная ставка сейчас равна 25 тыс. рублей в месяц.

Прокуратура начала проверку по жалобе ученых из Новосибирска на невыплату зарплат

Министр сообщил, что в 2019 году среднемесячная зарплата была 57 тыс. рублей, это было связано с выделением гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Фальков добавил, что в институте цитологии РАН в минувшем году был выполнен показатель по зарплате в 200% от средней по региону.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН рассказал, какой должна быть зарплата российских ученых.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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