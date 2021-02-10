Глава Минобрнауки назвал размер зарплаты пожаловавшейся Путину ученой

Средняя зарплата сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирской области Анастасии Проскуриной, которая ранее рассказала о низкой оплате труда ученых президенту РФ Владимиру Путину, в 2020 году составила 44 тыс. рублей в месяц. Об этом проинформировал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Ранее во время заседания Совета по науке и образованию Проскурина рассказала президенту о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. Она сообщила, что ее полная ставка сейчас равна 25 тыс. рублей в месяц.