ФОМ: Половина россиян доверяет Путину

Более половины россиян (54%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Почти треть (34%) опрошенных «скорее, не доверяют» президенту, еще 12% затруднились ответить на вопрос.

Опрос: уровень доверия Путину снизился

При этом большинство (59%) полагает, что Путин работает на своем посту «скорее, хорошо». Так не считают 27% респондентов, а 14% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 29-31 января среди 3 тысяч респондентов от 18 лет в 73 российских регионах.

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ФОТО: kremlin.ru
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