ФОМ: Половина россиян доверяет Путину

При этом большинство (59%) полагает, что Путин работает на своем посту «скорее, хорошо». Так не считают 27% респондентов, а 14% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 29-31 января среди 3 тысяч респондентов от 18 лет в 73 российских регионах.

