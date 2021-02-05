ФОМ: Половина россиян доверяет Путину
5 февраля 202112:19
Более половины россиян (54%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».
Почти треть (34%) опрошенных «скорее, не доверяют» президенту, еще 12% затруднились ответить на вопрос.
При этом большинство (59%) полагает, что Путин работает на своем посту «скорее, хорошо». Так не считают 27% респондентов, а 14% затруднились с ответом.
Опрос был проведен 29-31 января среди 3 тысяч респондентов от 18 лет в 73 российских регионах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru