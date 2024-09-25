Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку
Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку, передает Welt.
Соответствующее решение связано с падением популярности партии, которая сейчас находится на самом низком уровне за последние несколько лет.
«Зеленые» входят в состав правящей коалиции, однако они больше «не видят» общественной поддержки, что, вероятно, и привело к решению об отставке всего руководства.
Немецкий политолог Александр Рар говорил НСН о том, что партия «зеленых», которую представляет вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек, имеет недостаточную поддержку в немецком обществе, однако представители этой политической силы занимают 80% постов в правительстве страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Испытания искусственной человеческой кожи начнут в 2025 году
- Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась до 6,5 тысячи рублей
- Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку
- СМИ сообщили об обысках у экс-заммэра Сочи и главы Хостинского района
- По мультфильму «Головоломка» снимут мультсериал
- СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались
- В Кемерове трамвай наехал на женщину
- Бакальчук заявил, что Рамзан Кадыров фактически спас его жизнь
- Минобрнауки предложило лишить ЕГЭ по иностранному языку поступающих на менеджмент
- ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru