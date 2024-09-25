Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку

Соответствующее решение связано с падением популярности партии, которая сейчас находится на самом низком уровне за последние несколько лет.

«Зеленые» входят в состав правящей коалиции, однако они больше «не видят» общественной поддержки, что, вероятно, и привело к решению об отставке всего руководства.

Немецкий политолог Александр Рар говорил НСН о том, что партия «зеленых», которую представляет вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек, имеет недостаточную поддержку в немецком обществе, однако представители этой политической силы занимают 80% постов в правительстве страны.

