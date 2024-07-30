В Германии усилили охрану Хабека на фоне угроз, которые поступают политику, сообщает издание Welt со ссылкой на источники. Ранее на электронную почту офиса избирательного округа политика поступили сообщения, в которых неизвестные грозили Хабеку расправой. По словам Рара, в немецком обществе сегодня наблюдается раскол идей, который и порождает подобные угрозы.

«Конфликты в обществе на лицо, есть два полюса. "Альтернатива для Германии" объединяет традиционалистов, людей, которые живут в восточной Германии, выступают за мир, это более старшее поколение. Другой полюс – "Зеленые". Они представляют достаточно радикальную партию модернизма, антитрадиционализм. Эту идеологию мы видели на Олимпиаде в Париже, она поддерживается большей частью общества, в основном более молодыми людьми до 40 лет. Многие поклонники этого курса проживают в западной Германии. Идет радикализация разных точек зрения, скрытая война идей. Некоторые политики получают угрозы ежедневно. Высшее руководство партии должно опасаться, что с ними произойдет то же, что с Фицо или Трампом. У Хабека в этом смысле есть причины обращаться к полиции», - заявил он.

При этом, по словам собеседника НСН, Хабек вряд ли сможет стать канцлером ФРГ.

«Не думаю, что у Хабека есть шанс стать канцлером, потому что партия «Зеленых» сегодня имеет только 12% поддержки. Для сравнения Шольц имеет 15% поддержки, «Альтернатива для Германии» 20%. Однако за последние 15 лет существенно изменилась элита и власть Германии. Юридическая, исполнительная система, парламенты, бюрократия, руководство разведок и редакции СМИ на 80% состоят из представителей «Зеленых». Если все же допустить, что Хабек станет канцлером, он будет выступать за продолжение военных действий на Украине. Россия для него агрессор не только из-за текущего конфликта. Это та страна, которая выступает против либеральных ценностей, продвигаемых партией «Зеленых». Хабек выступает за помощь Украине, за то, что нужно насаждать свободу и демократию, бороться с авторитарными режимами. «Зеленые» выступают за оранжевые революции и продвижение западных либеральных идей на постсоветское пространство», - пояснил он.