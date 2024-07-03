«Все под контролем»: Политолог исключил обострение конфликта Турции и Сирии
Сирийский вопрос — важная тема и во внешней, и во внутренней политике Турции, сказал НСН Тогрул Исмаил.
Сирийцы не всегда ведут себя законопослушно, к тому же население Турции не всегда довольно тем, что беженцы из Сирии пользуются рядом преимуществ, однако обострения конфликта не предвидится. Об этом в интервью НСН заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Турция ранее начала стягивать дополнительные силы на подконтрольный ей север Сирии, сообщил Telegram-канал «Сезон хамсинов». Поводом стали антитурецкие уличные акции в мятежной сирийской провинции Алеппо и вооруженные столкновения, которые произошли между турецким контингентом и некогда союзными ему формированиями сирийской оппозиции. Исмаил отметил, что Сирия играет важную роль и во внутренней, и во внешней политике Сирии.
«Сейчас идет разговор об улучшении отношений с сирийским режимом. После него и появились такие провокационные действия. Особенно сильное влияние на внутреннюю политику Турции играет вопрос беженцев из Сирии. Это достаточно серьезная тема, и нынешнее руководство страны пытается вернуть их обратно. Около миллиона человек уже переселены в Сирию. Я не думаю, что нужно стягивать дополнительные вооруженные силы на север Сирии, чтобы не было дополнительных беженцев и чтобы не было террористических атак на территорию Турции. Важна тема Сирии и во внешней политике. Как раз в переговорных процессах с Россией сирийская тематика — один из главнейших вопросов. Есть определенные договоренности, есть определенные вопросы, которые нужно решить. И мы их пытаемся решить, несмотря на различные подходы», — сказал Исмаил.
Собеседник НСН добавил, что даже при определенном недовольстве граждан Турции поведением сирийцев и привилегиями для них обострения конфликта ждать не стоит.
«Сирийцы иногда ведут себя не очень адекватно. Например, был случай, когда сириец надругался над пятилетней девочкой. К тому же, население Турции недовольно тем, что беженцы из Сирии получают, например, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание. Всплески недовольства иногда бывают, но в целом все под контролем, никаких серьезных катаклизмов не предвидится», — заверил политолог.
Ранее турецкая армия ликвидировала 77 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) в результате операций, которые были проведены на севере Ирака и Сирии.
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