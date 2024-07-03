«Все под контролем»: Политолог исключил обострение конфликта Турции и Сирии

«Сейчас идет разговор об улучшении отношений с сирийским режимом. После него и появились такие провокационные действия. Особенно сильное влияние на внутреннюю политику Турции играет вопрос беженцев из Сирии. Это достаточно серьезная тема, и нынешнее руководство страны пытается вернуть их обратно. Около миллиона человек уже переселены в Сирию. Я не думаю, что нужно стягивать дополнительные вооруженные силы на север Сирии, чтобы не было дополнительных беженцев и чтобы не было террористических атак на территорию Турции. Важна тема Сирии и во внешней политике. Как раз в переговорных процессах с Россией сирийская тематика — один из главнейших вопросов. Есть определенные договоренности, есть определенные вопросы, которые нужно решить. И мы их пытаемся решить, несмотря на различные подходы», — сказал Исмаил.

Собеседник НСН добавил, что даже при определенном недовольстве граждан Турции поведением сирийцев и привилегиями для них обострения конфликта ждать не стоит.

«Сирийцы иногда ведут себя не очень адекватно. Например, был случай, когда сириец надругался над пятилетней девочкой. К тому же, население Турции недовольно тем, что беженцы из Сирии получают, например, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание. Всплески недовольства иногда бывают, но в целом все под контролем, никаких серьезных катаклизмов не предвидится», — заверил политолог.

Ранее турецкая армия ликвидировала 77 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) в результате операций, которые были проведены на севере Ирака и Сирии.

