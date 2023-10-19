Власти Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск

Ранее парламент Турции одобрил предложение главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении на два года срока пребывания войск страны в Ираке и Сирии. Позже в некоторых СМИ появились сообщения о том, что иностранные силы «идут в Турцию».

В администрации Эрдогана указали, что выражения в материалах об отправке местных военных за рубеж для «трансграничных операций и интервенций в случае необходимости» и присутствии в стране иностранных вооруженных сил «для тех же целей» искажены.

Как отметили в ведомстве, в 2014-2015 годах была создана коалиция для борьбы с террористическими организациями на севере Сирии и Ирака, в которую вошли Турция, 80 государств и 5 международных организаций. Страны коалиции сотрудничают в использовании персонала, материалов, оружия, транспорта, инфраструктуры и воздушного пространства.

«Статья, ставшая предметом обвинения, была подана как "новое постановление" в целях манипуляции. Проект был подготовлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в 2014 и 2015 годах», — заявили в Центре по борьбе с дезинформацией, добавив, что «не существует» ситуации, при которой иностранные военные размещаются в республике.

