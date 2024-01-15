Минобороны Турции заявило об уничтожении 77 боевиков РПК в Ираке и Сирии

Турецкая армия ликвидировала 77 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) в результате операций, которые были проведены на севере Ирака и Сирии с 12 января. Об этом заявил глава Минобороны республики Яшар Гюлер, слова которого приводит телеканал TRT Haber.

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Он отметил, что в результате воздушных операций армия уничтожила 78 целей РПК, в том числе укрытия, убежища и нефтяные объекты.

Ранее, 15 января, газета Hurriyet сообщила, что Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведет борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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