Минобороны Турции заявило об уничтожении 77 боевиков РПК в Ираке и Сирии
Турецкая армия ликвидировала 77 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) в результате операций, которые были проведены на севере Ирака и Сирии с 12 января. Об этом заявил глава Минобороны республики Яшар Гюлер, слова которого приводит телеканал TRT Haber.
Он отметил, что в результате воздушных операций армия уничтожила 78 целей РПК, в том числе укрытия, убежища и нефтяные объекты.
Ранее, 15 января, газета Hurriyet сообщила, что Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведет борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru