СМИ: Кремль взял под жесткий контроль избирательную кампанию

По данным агентства, технологическую карту кампании получил 71 действующий депутат Госдумы. Они уже прошли согласования в ЕР, АП и у губернаторов. Политики планируют баллотироваться в Госдуму в одномандатных округах.

Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2020 года.

По словам депутатов, получивших указания по избирательным кампаниям, на выборах 2016 года не было жесткого тайминга и контроля.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко ранее в эфире НСН рассказал, почему не считает объединение эсеров с непарламентскими партиями удачной идеей.





