СМИ: Кремль взял под жесткий контроль избирательную кампанию
Администрация президента (АП) и руководство «Единой России» намерены взять под жесткий контроль избирательные кампании кандидатов, намеренных выдвинуться на новый срок.
В числе новых установок: запрет депутатам-одномандатникам скрывать свою партийную принадлежность, теперь им придется делиться своим рейтингом с партией, сообщает Ura.ru.
По данным агентства, технологическую карту кампании получил 71 действующий депутат Госдумы. Они уже прошли согласования в ЕР, АП и у губернаторов. Политики планируют баллотироваться в Госдуму в одномандатных округах.
Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2020 года.
По словам депутатов, получивших указания по избирательным кампаниям, на выборах 2016 года не было жесткого тайминга и контроля.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко ранее в эфире НСН рассказал, почему не считает объединение эсеров с непарламентскими партиями удачной идеей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Следователи проверят высказывания Навального на наличие призывов к экстремизму
- В Санкт-Петербурге модель зарезала мужа из ревности
- «Король и Шут» вошли в топ у российских пользователей Spotify
- Парламент Франции отозвал законопроект о запрете публикаций изображений полицейских
- Женщина в Стокгольме почти 30 лет держала своего сына в полной изоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru