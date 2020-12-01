СМИ: Кремль взял под жесткий контроль избирательную кампанию

Администрация президента (АП) и руководство «Единой России» намерены взять под жесткий контроль избирательные кампании кандидатов, намеренных выдвинуться на новый срок.

В числе новых установок: запрет депутатам-одномандатникам скрывать свою партийную принадлежность, теперь им придется делиться своим рейтингом с партией, сообщает Ura.ru.

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По данным агентства, технологическую карту кампании получил 71 действующий депутат Госдумы. Они уже прошли согласования в ЕР, АП и у губернаторов. Политики планируют баллотироваться в Госдуму в одномандатных округах.

Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2020 года.

По словам депутатов, получивших указания по избирательным кампаниям, на выборах 2016 года не было жесткого тайминга и контроля.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко ранее в эфире НСН рассказал, почему не считает объединение эсеров с непарламентскими партиями удачной идеей.



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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВыборы
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