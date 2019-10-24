«Единая Россия» усиливается на подступах к думским выборам
Политологи в эфире НСН рассказали, чем вызвана критика Медведева в адрес самовыдвиженцев и администрирование региональных отделений «Единой России» губернаторами.
Лидер партии «Единая Россия» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, при которых члены партии шли на выборы как самовыдвиженцы. По его мнению, такую практику необходимо прекратить, так как это вызывает сомнение в ЕР со стороны избирателей и отрицательно влияет на исход выборов. Об этом он заявил на встрече с региональными кандидатами в секретари отделений партии «Единой России», пишет «Интерфакс».
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН отметил, что осенние политтехнологии себя не оправдали.
«Власть оказалась в сложной ситуации. Но вопрос о приоритетах у нее уже не стоит – сейчас это сохранение действующего внутри страны status quo со всеми его бенефициарами и проигравшими. При этом, бенефициаров становится меньше, проигравших - больше. На осенних выборах тестировался инструментарий политтехнологический электораторальный.
"То есть пытались обмануть избирателей, но не получилось"
Сейчас маски сброшены, и у власти остается единственный значимый системный ресурс - это силовой. Поэтому ставки для сохранения власти в электоральном поле будут делаться на жесткий административный и силовой ресурс, а не на попытки обмануть избирателей, то есть политтехнологии будут применяться по минимуму», - сказал Салин.
Он считает, что «Единая Россия» не готова идти на риски, когда губернаторы выйдут из-под контроля.
«Применение политтехнологий создает дополнительные риски. Те же кандидаты, которые не избрались осенью от "Единой России" (губернаторы, депутаты заксобраний), когда "запахнет паленым", могут попытаться "сбежать с корабля". Ведь на губернаторов снизу давят население и элита. В сложный момент у губернатора может возникнуть желание или соскочить, или заговорить с Москвой пожёстче, ориентируясь на настроения внизу. И, если губернатор формально является независимым кандидатом, то у него пространства для маневров будет больше. Если же он выдвигался от "Единой России", то ему всегда укажут на этот факт», - пояснил политолог.
Дмитрий Медведев поддержал губернаторов, которые выдвигаются в руководители региональных отделений ЕР, что, по мнению лидера партии, добавит авторитета главам субъектов РФ. Ранее РБК сообщала, что порядка 10 действующих губернаторов займут должности глав региональных отделений «Единой России».
Источники СМИ сообщают, что список губернаторов, которые возглавят региональные отделения партии согласованы пока не полностью. Возможно, среди них будут губернаторы: Ставропольского края Владимир Владимиров, Новосибирской области Андрей Травников, Самарской области Дмитрий Азаров, Брянской области Александр Богомаз, Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Приморья Олег Кожемяко, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, главы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Якутии Казбек Коков, Мурат Кумпилов и Айсен Николаев.
«Ставка делается на единство, консолидацию ресурсов – одна страна, одна партия, один вождь. А в такой ситуации, конечно, нужно, чтобы все избирались от "Единой России". Теперь применение административного ресурса будет на стадии ведения избирательных программ и во время голосования.
"Если что-то пойдет не так, то сработает ставка на силовой ресурс"
В такой ситуации разного рода политтехнологические ухищрения - вторая партия власти, формально независимые кандидаты – это все не нужно. Другие варианты, политтехнологические, бонусов существенных не дают, а создают дополнительные издержки и риски», - считает собеседник НСН.
При этом он отметил, что смена траектории поведения «путинской власти» на административный и силовой режим «за все свое время существования» является новшеством для ЕР и страны в целом.
«Это скорее относится к ельцининской власти, в частности к 1993 году. Ничего хорошего из этого не получиться, издержки от этого процесса поимеют все», - заключил спикер.
Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев в эфире НСН отметил, что «Единая Россия» намерена укреплять свои позиции при помощи рейтингов губернаторов к выборам в Государственную Думу в 2021 году.
«Ранее была негласная установка, чтобы губернаторы не возглавляли региональные отделения "Единой России". Сейчас такую установку сняли, решили попробовать по-другому. Виден запрос общества на увеличение ответственности, требований власти. А "Единая Россия" людьми воспринимается как власть. Вот партия на этот запрос и отреагировала. Ей для этого необходимо усиливаться, что она уже и делает. В частности, усиливается действующими губернаторами, их рейтингами. Ведь каждый из них победил, набрал более 50% на выборах у себя в регионе. Конечно, это будет влиять на статус партии, а через два года выборы в Госдуму», - сказал Гусев.
Ранее сообщалось, что Кремль и «Единая Россия» оценят активность и поддержку населением депутатов Госдумы от партии власти в преддверии парламентских выборов 2021 года. На основании собранных данных планируется составить список потенциальных кандидатов от ЕР в парламент следующего созыва. Сообщается, что первый этап мониторинга уже начался. Собеседники НСН рассказали, как власть пытается сохранить status quo и превратить депутатов Госдумы в громоотвод недовольства.
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