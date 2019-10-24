«Единая Россия» усиливается на подступах к думским выборам

В такой ситуации разного рода политтехнологические ухищрения - вторая партия власти, формально независимые кандидаты – это все не нужно. Другие варианты, политтехнологические, бонусов существенных не дают, а создают дополнительные издержки и риски», - считает собеседник НСН.

При этом он отметил, что смена траектории поведения «путинской власти» на административный и силовой режим «за все свое время существования» является новшеством для ЕР и страны в целом.

«Это скорее относится к ельцининской власти, в частности к 1993 году. Ничего хорошего из этого не получиться, издержки от этого процесса поимеют все», - заключил спикер.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев в эфире НСН отметил, что «Единая Россия» намерена укреплять свои позиции при помощи рейтингов губернаторов к выборам в Государственную Думу в 2021 году.

«Ранее была негласная установка, чтобы губернаторы не возглавляли региональные отделения "Единой России". Сейчас такую установку сняли, решили попробовать по-другому. Виден запрос общества на увеличение ответственности, требований власти. А "Единая Россия" людьми воспринимается как власть. Вот партия на этот запрос и отреагировала. Ей для этого необходимо усиливаться, что она уже и делает. В частности, усиливается действующими губернаторами, их рейтингами. Ведь каждый из них победил, набрал более 50% на выборах у себя в регионе. Конечно, это будет влиять на статус партии, а через два года выборы в Госдуму», - сказал Гусев.

Ранее сообщалось, что Кремль и «Единая Россия» оценят активность и поддержку населением депутатов Госдумы от партии власти в преддверии парламентских выборов 2021 года. На основании собранных данных планируется составить список потенциальных кандидатов от ЕР в парламент следующего созыва. Сообщается, что первый этап мониторинга уже начался. Собеседники НСН рассказали, как власть пытается сохранить status quo и превратить депутатов Госдумы в громоотвод недовольства.



