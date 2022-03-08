Все делегации покинули зал заседания ОЗХО во время выступления России

Все делегации Евросоюза, а также ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ходе выступления представителей России. Об этом в Twitter сообщил посол Франции в Нидерландах Люис Васси.

Дипломаты покинули зал во время выступления Лаврова на высшем форуме ООН

Он подчеркнул, что делегации начали покидать зал, когда российская сторона начала говорит о «”цинизме” Евросоюза, хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО».

Кроме того, Васси отметил, что во время заседания прочитал от имени ЕС заявление о событиях на Украине.

Ранее французские СМИ сообщали, что некоторые делегации стран Евросоюза на конференции по разоружению покинули зал во время трансляции выступления главы МИДа России Сергея Лаврова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОЗХО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры