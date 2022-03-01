Дипломаты покинули зал во время выступления Лаврова на высшем форуме ООН
Дипломаты массово покинули зал во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на высшем форуме ООН по правам человека, сообщает телеканал Sky News.
Dozens of ambassadors and diplomats walk out while Russian Foreign Minister Sergei #Lavrov's pre-recorded video message is played at a U.N. Human Rights Council session at the United Nations office in #Geneva on Tuesday. pic.twitter.com/1BPCBFWTDt— New TR News Agency (@NewTRNewsAgency) March 1, 2022
В знак протеста против спецоперации России на Украине представители Евросоюза, США и Великобритании направились к выходу из зала во время онлайн-выступления российского министра.
Ранее представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии покинули заседание Европейской конференции председателей парламентов в Афинах на время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Кулеба назвал условия участия Украины во вторых переговорах с Россией
- Финский оператор VR заявил об остановке контактов с «РЖД»
- Зеленский заявил Шольцу о необходимости закрытия воздушного пространства Украины
- Альфа-банк объявил о выходе Фридмана и Авена из совета директоров
- Кулеба попросил Китай помочь остановить российскую операцию на Украине
- Минобороны РФ предупредило об ударе по объектам СБУ в Киеве
- «Ашан» и «Магнит» ограничат свои наценки на уровне 5%
- Дипломаты покинули зал во время выступления Лаврова на высшем форуме ООН
- Правительство запускает ресурс «Объясняем.рф» о ситуации на Украине
- Кустурица отказался возглавить Театр Российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru