Дипломаты покинули зал во время выступления Лаврова на высшем форуме ООН

Дипломаты массово покинули зал во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на высшем форуме ООН по правам человека, сообщает телеканал Sky News.

В знак протеста против спецоперации России на Украине представители Евросоюза, США и Великобритании направились к выходу из зала во время онлайн-выступления российского министра.

Ранее представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии покинули заседание Европейской конференции председателей парламентов в Афинах на время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:УкраинаМИД РФСергей ЛавровООНЕвропа
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