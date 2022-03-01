Дипломаты покинули зал во время выступления Лаврова на высшем форуме ООН

В знак протеста против спецоперации России на Украине представители Евросоюза, США и Великобритании направились к выходу из зала во время онлайн-выступления российского министра.

Ранее представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии покинули заседание Европейской конференции председателей парламентов в Афинах на время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.