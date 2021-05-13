ВС Украины заявили о гибели военного в Донбассе
Украинские военные заявили, что в четверг 13 мая в Донбассе погиб солдат ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группы "Восток" в своем аккаунте в Facebook.
По данным "Востока", причиной гибели украинского военного стала снайперская пуля. Инцидент произошел в районе проведения операции Объединенных сил.
Над расследованием инцидента работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Накануне агентство «Блумберг» передавало со ссылкой на документ, который был распространен среди членов Евросоюза, что Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части восточной Украины через «нелегитимные выборы» и выдачу паспортов местным жителям.
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