ВС Украины заявили о гибели военного в Донбассе

Украинские военные заявили, что в четверг 13 мая в Донбассе погиб солдат ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группы "Восток" в своем аккаунте в Facebook.

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По данным "Востока", причиной гибели украинского военного стала снайперская пуля. Инцидент произошел в районе проведения операции Объединенных сил.

Над расследованием инцидента работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Накануне агентство «Блумберг» передавало со ссылкой на документ, который был распространен среди членов Евросоюза, что Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части восточной Украины через «нелегитимные выборы» и выдачу паспортов местным жителям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВойна В ДонбассеДонбассУкраина
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