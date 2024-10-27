ВС РФ взяли под контроль Измайловку в ДНР

Российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Измайловка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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По данным ведомства, операция была проведена подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные освободили Александрополь в ДНР.


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ФОТО: РИА Новости
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