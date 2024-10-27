ВС РФ взяли под контроль Измайловку в ДНР

Создание платежной системы БРИКС — жизненная необходимость для организации Наибольшее впечатление на Запад произвело появление на саммите БРИКС в Казани президента Турции Эрдогана Мероприятия по розыску последнего сбежавшего заключенного колонии в Липецкой области продолжаются Единственная в Москве девушка-инспектор ДПС задержана по обвинению в вымогательстве В МХТ имени Чехова раздали памятные знаки «Чайка»