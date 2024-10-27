МО: За ночь над регионами РФ был сбит 51 БПЛА
27 октября 202409:25
Военные РФ за ночь 27 октября перехватили и уничтожили 51 беспилотник ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, 18 БПЛА были ликвидированы над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской, по четыре — над Брянской, Орловской и Липецкой областями, еще три — над Воронежской, по одному — над Курской областью и над Азовским морем.
Ранее RT сообщил, что в Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали шесть человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru