Российские военные взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделениям группировки войск «Центр» удалось освободить Пушкино. Под контролем российских военных теперь также находится населенный пункт Веселый Гай. В операции по его освобождению участвовали подразделения группировки «Юг».