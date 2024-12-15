ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Российские военные взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделениям группировки войск «Центр» удалось освободить Пушкино. Под контролем российских военных теперь также находится населенный пункт Веселый Гай. В операции по его освобождению участвовали подразделения группировки «Юг».

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Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военные водрузили флаг РФ на самом высоком здании в городе Курахово в ДНР.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ликвидации майора ВСУ Николая Дупешко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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