ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
Российские военные взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, подразделениям группировки войск «Центр» удалось освободить Пушкино. Под контролем российских военных теперь также находится населенный пункт Веселый Гай. В операции по его освобождению участвовали подразделения группировки «Юг».
Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военные водрузили флаг РФ на самом высоком здании в городе Курахово в ДНР.
Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ликвидации майора ВСУ Николая Дупешко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru