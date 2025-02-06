ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланка в Курской области, ВС РФ наносит им огневое поражение, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: Еще три украинских дрона сбили над Белгородской и Курской областями

В ведомстве уточнили, что группировка войск «Север» своевременно обнаружила противника. Сейчас российские бойцы наносят ему огневое поражение. Уточняется, что украинские войска предприняли несколько волн атак.

По состоянию на 14.00 мск все атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск.

Ранее российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры