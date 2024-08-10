ВС РФ предотвратили прорыв мобильных групп ВСУ в Курской области

Вооруженные силы РФ предотвратили попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным источника, атаку отбили подразделения группировки войск «Север» в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки.

Отмечается, что живая сила и техника ВСУ были также поражены в районах населенных пунктов Гуево, Зеленый Шлях, Любимовка, Николаево-Дарьино, Свердликово. ВС России нанесли удары и по резервам ВСУ в Сумской области.

По данным ведомства, за сутки потери со стороны Украины в Курской области составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина.