ВС РФ предотвратили прорыв мобильных групп ВСУ в Курской области
Вооруженные силы РФ предотвратили попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным источника, атаку отбили подразделения группировки войск «Север» в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки.
Отмечается, что живая сила и техника ВСУ были также поражены в районах населенных пунктов Гуево, Зеленый Шлях, Любимовка, Николаево-Дарьино, Свердликово. ВС России нанесли удары и по резервам ВСУ в Сумской области.
По данным ведомства, за сутки потери со стороны Украины в Курской области составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина.
Всего, по информации МО РФ, за время наступления на Курскую область ВСУ потеряли до 1 тысячи 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по украинским военным в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru