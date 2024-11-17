ВС РФ блокировали группировку ВСУ в Курской области
Группировка войск «Север» вооруженных сил России блокировала несколько подразделений ВСУ в Курской области. Об этом отчиталась пресс-служба российского оборонного министерства в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что формирования украинских войск заблокированы в районе Ольговской рощи. В МО РФ пояснили, что 17 ноября в 4:00 мск подразделения ВСУ пытались вырваться из окружения группами численностью до 20 человек.
Эту попытку пресекли российские войска, украинской стороне было нанесено огневое поражение. По данным Минобороны России, потери ВСУ превысили 80 человек. Около 40 украинских солдат получили ранения. Еще 24 человека бойцы ВС РФ взяли в плен.
Боевые действия на территории Курской области начались 6 августа, по всему региону действуют режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. 11 ноября СМИ сообщали, что группировка ВС РФ в этом регионе насчитывает 50 тысяч военнослужащих — они готовятся к очистке области от ВСУ.
13 ноября российское оборонное ведомство доложило, что с момента начала боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 32 150 военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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