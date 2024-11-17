ВС РФ блокировали группировку ВСУ в Курской области

Эту попытку пресекли российские войска, украинской стороне было нанесено огневое поражение. По данным Минобороны России, потери ВСУ превысили 80 человек. Около 40 украинских солдат получили ранения. Еще 24 человека бойцы ВС РФ взяли в плен.



Боевые действия на территории Курской области начались 6 августа, по всему региону действуют режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. 11 ноября СМИ сообщали, что группировка ВС РФ в этом регионе насчитывает 50 тысяч военнослужащих — они готовятся к очистке области от ВСУ.



13 ноября российское оборонное ведомство доложило, что с момента начала боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 32 150 военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

