ВС Ирана: Израиль нанес лишь «ограниченный ущерб» иранским объектам

Израильской армии удалось нанести лишь «ограниченный ущерб» некоторым из объектов во время атаки на Иран. Об этом сообщает агентство «IRNA» со ссылкой на представителей иранских войск противовоздушной обороны (ПВО).

При этом отмечается, что точные масштабы ущерба пока устанавливаются. Между тем, представители ВС Ирана призвали народ республики сохранять спокойствие.

Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана ночью 26 октября в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана, произошедший 1 октября. Взрывы прогремели в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.