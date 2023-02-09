Байден признался, что угрожал Китаю
Глава Соединенных Штатов Джо Байден сообщил PBS, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей инвестиций Запада в случае поддержки России на Украине.
«Я звонил ему летом, чтобы сказать <…> посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon», — сказал президент.
Американский лидер отметил, что несмотря на ожидания поддержки Китаем российской спецоперации, этого не произошло.
Ранее замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китай и Россия постоянно укрепляют взаимное доверие. Дипломат встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителями министра Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.
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