Байден признался, что угрожал Китаю

«Я звонил ему летом, чтобы сказать <…> посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon», — сказал президент.

Американский лидер отметил, что несмотря на ожидания поддержки Китаем российской спецоперации, этого не произошло.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китай и Россия постоянно укрепляют взаимное доверие. Дипломат встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителями министра Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.

