Байден признался, что угрожал Китаю

Глава Соединенных Штатов Джо Байден сообщил PBS, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей инвестиций Запада в случае поддержки России на Украине.

В МИД Китая объяснили появление аэростата над США

«Я звонил ему летом, чтобы сказать <…> посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon», — сказал президент.

Американский лидер отметил, что несмотря на ожидания поддержки Китаем российской спецоперации, этого не произошло.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китай и Россия постоянно укрепляют взаимное доверие. Дипломат встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителями министра Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайПрезидент СШАДжо Байден
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