«Врожденное уродство»: Захарову возмутили слова Шольца о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала врожденным уродством Шольца его слова о России.
«Шольц: «Россия должна проиграть». Врождённое уродство Шольца», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарову возмутило заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна проиграть Украине. Заявление было сделано на экономическом форуме в Давосе. Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия будет и дальше поддерживать Украину.
До этого заявления Шольц в интервью Bloomberg сообщил, что Берлин стремится не допустить прямого столкновения России и НАТО.
Ранее бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил в беседе с НСН, что новому главе Минобороны Германии Борису Писториусу придется заняться модернизацией армии, а также вопросами вооружения Германии, Европы и Украины. По словам Рара, Писториусу не стать самостоятельной фигурой и он будет исполнять все, что скажет Шольц.
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