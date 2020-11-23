Врио губернатора Хабаровского края отказался от охраны за 33 млн рублей

«Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете пока я в отъезде. Конкурс нужно отменить и оставить всё как есть», - сказал Дегтярёв.

Напомним, из техзадания, выложенного на портале, следует, что главу региона будут круглосуточно охранять семь человек, заказчик берет на себя обеспечение сотрудников одинаковой одеждой, форма которой также оговорена в тендере.

