Врио губернатора Хабаровского края отказался от охраны за 33 млн рублей

На аппаратном заседании правительства Хабаровского края врио главы региона Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию с объявлением закупки на найм семи телохранителей для его охраны, сообщает телеграм-канал «Корифей Хабаров».

«Семь охранников, по вашему мнению, должны меня охранять. Вы считаете это нормально?», - задался вопросом политик. По его словам, конкурс на охрану на 33 миллиона рублей был объявлен в то время, когда он был в рабочих поездках.

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«Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете пока я в отъезде. Конкурс нужно отменить и оставить всё как есть», - сказал Дегтярёв.

Напомним, из техзадания, выложенного на портале, следует, что главу региона будут круглосуточно охранять семь человек, заказчик берет на себя обеспечение сотрудников одинаковой одеждой, форма которой также оговорена в тендере.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Реутов
ТЕГИ:ОхранаГубернаторМихаил Дегтярев
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