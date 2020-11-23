Врио губернатора Хабаровского края отказался от охраны за 33 млн рублей
На аппаратном заседании правительства Хабаровского края врио главы региона Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию с объявлением закупки на найм семи телохранителей для его охраны, сообщает телеграм-канал «Корифей Хабаров».
«Семь охранников, по вашему мнению, должны меня охранять. Вы считаете это нормально?», - задался вопросом политик. По его словам, конкурс на охрану на 33 миллиона рублей был объявлен в то время, когда он был в рабочих поездках.
«Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете пока я в отъезде. Конкурс нужно отменить и оставить всё как есть», - сказал Дегтярёв.
Напомним, из техзадания, выложенного на портале, следует, что главу региона будут круглосуточно охранять семь человек, заказчик берет на себя обеспечение сотрудников одинаковой одеждой, форма которой также оговорена в тендере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru