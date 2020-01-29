Сменщик губернатора Игнатьева назвал главную проблему Чувашии

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев считает небольшой уровень доходов населения главной проблемой республики. Об этом он заявил ТАСС сразу после назначения. До сих пор Николаев был председателем комитета Госдумы по делам национальностей

Он перечислил приоритетные задачи, решением которых намерен в первую очередь заняться. Это, по словам Николаева, выполнение национальных проектов и достижение целей, обозначенных в послании президента РФ Федеральному собранию. Врио главы региона намерен провести оперативную инвентаризацию и переработать план выполнения задач для ускорения их решения.