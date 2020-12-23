«Тридцать лет в политике». Вассерман о выдвижении в Госдуму

«Я работаю в политике уже три десятилетия, из них четверть века - в России. В 2016 году я попытался пройти в Госдуму, занял второе место. Сейчас есть проблема: на меня завязана еженедельная телепередача. Без согласия руководства я не могу прерывать эфиры. А по закону мне нельзя работать в СМИ во время предвыборной кампании. Кроме того, я заметно старше, чем тогда, а режим работы в Госдуме стал значительно тяжелее. Я сомневаюсь, что выдержу работу в таком режиме. Я сообщил руководству телеканала о поступившем предложении, мы пока на эту тему размышляем», - отметил он.



Вассерман уточнил, что предложение поступило не от партии власти.

«Это было предложение не от «Единой России». А партий, которым я симпатизирую, довольно много. Могу сказать, что никогда не симпатизировал партии «Яблоко», - добавил он.



В свою очередь, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» сыровар Олег Сирота рассказал в эфире НСН, что хотел бы изменить в России.



«У нас очень много проблем есть в рамках проекта «Народный фермер». Мы доносим эти проблемы до президента, федеральных министров, других органов власти. Я прохожу обучение в рамках проекта «Лидеры России». По поводу выдвижения на выборах в Госдуму я ни с кем не общался, время покажет. Четко могу сказать, что предложений ни от кого мне не поступало», - отметил бизнесмен.



Он добавил, что не выделяет никакую из представленных в Госдуме партий, а также из несистемных политических объединений.



«Мы много работаем с «Единой Россией», но и с другими партиями тоже. Даже с коммунистами, несмотря на то, что у меня дедушку расстреляли», - заключил он.



Ранее глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН отметил, что по партийным спискам могут пройти от трех до шести партий. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.

