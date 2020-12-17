Путин рассказал, чем новые выборы будут отличаться от предыдущих
Выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
«Отличия будут и они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию. Парламент получил больше полномочий, в том числе и по формированию правительства. Это существенным образом повышает значимость депутатского корпуса», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. Она впервые проходит в особом формате: глава государства отвечает на вопросы дистанционно из Ново-Огарево. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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