Путин рассказал о поддержке КНДР в проведении спецоперации

Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В Белом доме заявили, что будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине», — сказал глава государства в статье для издания «Нодон синмун».

Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Северную Корею. Планируется подписание пакета совместных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВладимир ПутинКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры