Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о необходимости заключить Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ опубликован на портале правовой информации.
Российский лидер распорядился принять предложение МИД страны о подписании договора, согласованное с заинтересованными федеральными госорганами и организациями.
«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в документе.
Между тем в Кремле сообщили, что 18-19 июня Владимир Путин посетит Северную Корею с дружественным и государственным визитом, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
- СМИ: Военные КНДР получили ранения на границе с Южной Кореей
- Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Рязанской области
- СК: В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении
- «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана про»
- Вице-премьер Казахстана: Астана и Москва ведут более 85% расчетов в нацвалютах
- В Белом море нашли затонувший в 1941 году пароход «Поморье»
- В App Store появилось новое приложение для клиентов Сбербанка
- Филипп Киркоров отказался от концертов на российских курортах
- Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru