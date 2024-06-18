Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о необходимости заключить Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Российский лидер распорядился принять предложение МИД страны о подписании договора, согласованное с заинтересованными федеральными госорганами и организациями.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в документе.

Между тем в Кремле сообщили, что 18-19 июня Владимир Путин посетит Северную Корею с дружественным и государственным визитом, пишет 360.ru.

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Фото: РИА Новости
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