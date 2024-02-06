Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в министерство были вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии.
В заявлении дипведомства говорится, что вызов был связан «с отсутствием должной реакции» на неоднократные обращения российской стороны на тему обеспечения безопасности на выборах президента РФ в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.
«Потребовали, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств РФ в период голосования», - указала Захарова.
Она также добавила, что создание трудностей вызовет «серьёзный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах», поскольку это нарушает их конституционные права.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны провокации «с участием иностранных наймитов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru