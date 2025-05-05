Куба прогнозирует снижение турпотока из России на 50% в 2025 году

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что несмотря на увеличение числа прямых рейсов между Россией и Кубой, турпоток из России в 2025 году, вероятно, снизится на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В своем заявлении, сделанном на Международной туристической ярмарке FITCuba 2025 в Гаване, министр отметил, что в настоящее время рейсы на Кубу переполнены, однако число пассажиров в будущем может уменьшиться.