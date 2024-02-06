ЦИК перенес на 8 февраля заседание о регистрации кандидатов в президенты

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объявила о переносе с 7 на 8 февраля заседания, на котором планировалось рассмотреть вопрос о регистрации кандидатами на должность президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, сообщает РИА Новости.

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По её словам, это позволяют сделать «установленные законом сроки».

«Проявляя добрую волю... члены Центризбиркома приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов», — сказала Памфилова.

Она также добавила, что команда Бориса Надеждина не воспользовалась возможностью присутствовать в ЦИК во время проверки подписей, а команда Малинковича воспользовалась этой опцией частично.

Ранее ЦИК выявила ошибки в подписных листах, сданных для регистрации кандидатами в президенты России Сергеем Малинковичем и Борисом Надеждиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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