ЦИК перенес на 8 февраля заседание о регистрации кандидатов в президенты
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объявила о переносе с 7 на 8 февраля заседания, на котором планировалось рассмотреть вопрос о регистрации кандидатами на должность президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, сообщает РИА Новости.
По её словам, это позволяют сделать «установленные законом сроки».
«Проявляя добрую волю... члены Центризбиркома приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов», — сказала Памфилова.
Она также добавила, что команда Бориса Надеждина не воспользовалась возможностью присутствовать в ЦИК во время проверки подписей, а команда Малинковича воспользовалась этой опцией частично.
Ранее ЦИК выявила ошибки в подписных листах, сданных для регистрации кандидатами в президенты России Сергеем Малинковичем и Борисом Надеждиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК перенес на 8 февраля заседание о регистрации кандидатов в президенты
- Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента
- Аренда квартир в Москве в 2023 году подорожала на 36%
- Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга
- Режиссёр «Азазеля» Адабашьян назвал арест Акунина «слишком мягким ответом»
- Онколог Магомедова оценила шансы Карла III на выздоровление
- Умер один из лучших вратарей в истории «Реала» Мигель Анхель
- Создатели Atomic Heart выпустили саундтрек из DLC «Узник Лимбо»
- Верховная рада снова продлила на Украине военное положение и мобилизацию
- Спрос среди россиян на таиландское жилье за год вырос на 11%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru