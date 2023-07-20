Временного поверенного Британии вызвали в МИД России

По данным агентства, автомобиль дипломата подъехал к зданию МИД. Говоря о целях встречи, поверенный заявил, что Лондон хочет «мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины».

Ранее Британия ввела новые санкции в отношении России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».Ограничения коснулись в том числе министра культуры Ольги Любимовой, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, международного детского центра «Артек».

