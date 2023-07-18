«Откровенно враждебные действия»: В МИД РФ оценили новые санкции Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые ограничения британское правительство ввело как раз против тех, «кто по долгу службы непосредственно участвует в спасении и оказании помощи детям из зоны СВО».

Она отметила, что Лондон объясняет свои решения стремлением «защитить детей», однако продолжает поставлять Украине вооружение, которое «убивает и калечит, оставляет сиротами тех самых детей».

«Это делает Лондон соучастником этих и других преступлений киевского режима, и от ответственности ему не уйти», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что «никакие санкционные судороги» не помогут Великобритании каким-либо образом повлиять на суверенный курс России, и цели и задачи СВО будут достигнуты «в полном объёме».

Ранее Лондон объявил о вводе санкций в отношении министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы российского Минкультуры Ольги Любимовой. Всего в список попали 14 граждан РФ, в том числе 11 россиян - за якобы «военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».