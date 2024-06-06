«Уязвимый осьминог»: В России допустили поставки оружия хуситам для удара по США
Вполне можно представить, что хуситы получат от России ракетное оружие, способное нанести ущерб американским базам, заявил НСН Александр Алесин.
Местное население тех стран, на территории которых расположены американские базы, относятся к США враждебно, поэтому не сложно представить, как эти страны будут наносить удары по военной инфраструктуре США в случае получения современного ракетного оружия, рассказал НСН независимый военный обозреватель Александр Алесин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Алесин отметил, что хуситы могут наносить удары по военной инфраструктуре США в случае получения современного оружия.
«Самая ближайшая страна – Йемен и группировка хуситов, которая перекрывает пути в Израиль. В этом районе как раз находится крупная американская эскадра, в том числе авианосцы, к которым американцы относятся очень трепетно, потому что это и символ Соединенных Штатов, и залог их военно-морской мощи. Это их потенциальный кулак, которым они в случае конфликта с Китаем попытаются перекрыть ему торговые пути, потому что основные ресурсы в Китай доставляются в основном морским путем. Авианосцы – американское все», - сказал собеседник НСН.
По его словам, недовольное местное население стран, где расположены военные базы Америки, может получить дальнобойное оружие,
«У Америки, как у осьминога, щупальца разбросаны по всему миру – более 800 военных баз. Многие из них расположены в регионах, где идут или тлеют локальные конфликты. Это Сирия, Ирак и так далее. Очень часто местное население крайне враждебно настроено к Соединенным Штатам. Вполне себе можно представить, как эти группировки могут получить достаточно современное ракетное оружие, способное нанести ущерб американским базам практически по всему земному шару. США – основный кандидат для нанесения ударов», - отметил эксперт.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что теперь «США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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