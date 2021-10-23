Врачи сообщили об улучшении здоровья Земана

В госпитале отметили, что улучшение состояния Земана стало возможным за счет комплексного лечения.



Земан был направлен в больницу 10 октября. Ранее 18 октября глава чешского сената Милош Выстрчил заявил, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои полномочия из-за болезни.

