Врачи сообщили об улучшении здоровья Земана
23 октября 202100:20
Врачи Центрального военного госпиталя в Праге, где находится президент Чехии Земан Милош, заявили об улучшении здоровья главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
В госпитале отметили, что улучшение состояния Земана стало возможным за счет комплексного лечения.
Земан был направлен в больницу 10 октября. Ранее 18 октября глава чешского сената Милош Выстрчил заявил, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои полномочия из-за болезни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Врачи сообщили об улучшении здоровья Земана
- Два полицейских ранены в результате стрельбы во Флориде
- Поставки газа из России в Молдавию с 1 ноября могут прекратиться
- Белый дом прокомментировал гибель человека на съемках с Болдуином
- Зеленский предложил «Газпрому» скидку на дополнительную прокачку газа
- Исмаилов получил убежище в Черногории
- В Подмосковье объяснили, почему заболеваемость COVID-19 будет расти в нерабочие дни
- Тариф за проезд по новым платным дорогам может вырасти вдвое
- В Мособлдуме объяснили опасность QR-кодов на транспорте
- Генсек НАТО отверг право РФ оспорить вступление Украины в альянс
22 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru