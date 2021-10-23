Врачи сообщили об улучшении здоровья Земана

Врачи Центрального военного госпиталя в Праге, где находится президент Чехии Земан Милош, заявили об улучшении здоровья главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Хуже не будет». В Москве оценили намерения Чехии пересмотреть отношения с Россией

В госпитале отметили, что улучшение состояния Земана стало возможным за счет комплексного лечения.

Земан был направлен в больницу 10 октября. Ранее 18 октября глава чешского сената Милош Выстрчил заявил, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои полномочия из-за болезни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: hrad.cz
ТЕГИ:ЧехияМилош Земан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры