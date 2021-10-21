«Хуже не будет». В Москве оценили намерения Чехии пересмотреть отношения с Россией

«До этого момента назвать отношения Чехии с Россией хорошими было довольно трудно, потому что уже около года тянется конфликт, который начался со скандала с обвинениями российских «агентов» во взрывах складов, и так далее. Изначально прежнее правительство и президент не были настроены на конфликт, хотя ничего пророссийского там тоже не было, но уже довольно продолжительное время отношения практически разрушены, Чехия признана единственным недружественным государством, помимо США. Поэтому трудно говорить о том, что происходит что-то принципиально новое. Я думаю, что отношениям двух стран трудно ухудшиться, поскольку они сейчас практически не существуют и сведены к минимуму. Сейчас это зафиксируется, если они примут какие-то специальные законы», - сказал Лукьянов.

По его мнению, теперь от Праги следует ожидать законов, ограничивающих действия «Росатома».

«На уровне обычных людей, в отношении возобновлении поездок, может быть, это никак и не скажется. Принципиальный вопрос – это АЭС, которую "Росатом" собирался там реконструировать. Видимо, этот закон нацелен, прежде всего, на то, чтобы этого не допустить уже гарантированно и запретить законодательно. А все остальные политические колебания, они меняются», - пояснил председатель президиума СВОП.

Лукьянов также объяснил, почему отличаются позиции официальной Праги и президента Чехии Милоша Земана.

«Да, действительно, Земан занимал довольно нестандартную позицию и для Чехии, и для Евросоюза, весьма пророссийскую. Он на ней очень последовательно настаивал, и надо отдать ему должное. Но Чехия – это не президентская республика в нашем понимании, там у президента некоторые полномочия есть, он фигура не полностью ритуальная, но все-таки не обладающая полнотой власти. Он никогда не определял в полной мере отношения с Россией, да и вообще политику, а, скорее, создавал общую ауру, за что его много критиковали. В целом Чехия не была в авангарде антироссийской политики, но сказать, что она проводила какую-то свою линию, тоже, конечно, было нельзя», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Парламентские выборы в Чехии прошли 8-9 октября. Победу на них одержала коалиция либеральных сил «Вместе». Движение ANO, которым руководит премьер-министр Андрей Бабиш, потеряло парламентское большинство. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны.