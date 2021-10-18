Президент Чехии Земан не может исполнять свои обязанности из-за COVID-19

Глава чешского сената Милош Выстрчил заявил, что президент страны Милош Земан не может исполнять свои полномочия из-за болезни. Сообщение об этом опубликовала радиостанция Radio Prague International на своем сайте.

«Президент Милош Земан не в состоянии исполнять свои президентские полномочия, и шансы на его раннее выздоровление крайне неопределенны», - указано в сообщении. Выстрчил отметил, что уже во вторник сенат обсудит передачу обязательств президента согласно 66 статье конституции Чехии.

Земан был направлен в больницу 10 октября. Еще 14 октября в правительстве заявляли, что он способен выполнять свои обязанности.

