Врачебное сообщество вступилось за Лео Бокерию

Врачи и сообщество пациентов выступили в защиту президента Лиги здоровья нации, кардиохирурга Лео Бокерии.

Ранее блогер и политический деятель Алексей Навальный назвал людей, принявших участие в записи ролика RT о грядущих поправках к Конституции, «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». В их число попал и Лео Бокерия.

Член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев заявил, что Бокерия для очень многих является авторитетом, он очень много сделал для страны.