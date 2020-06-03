Врачебное сообщество вступилось за Лео Бокерию

Врачи и сообщество пациентов выступили в защиту президента Лиги здоровья нации, кардиохирурга Лео Бокерии.

Ранее блогер и политический деятель Алексей Навальный назвал людей, принявших участие в записи ролика RT о грядущих поправках к Конституции, «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». В их число попал и Лео Бокерия.

Член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев заявил, что Бокерия для очень многих является авторитетом, он очень много сделал для страны.

Бюллетень для «оптового» голосования

«Люди, о которых идет речь, очень много сделали для страны. Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов. Он своими руками дал возможность жить огромному количеству людей. Поэтому за политическими играми не надо забывать о собственной элементарной этике и порядочности», – сказал Жулев.

Аналогичное мнение высказали и коллеги знаменитого кардиохирурга, сообщает onf.ru. В частности, главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин полагает, что Навальный таким образом пытается «заработать какие-то политические баллы».


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ОНФАлексей Навальный
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