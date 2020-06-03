Врачебное сообщество вступилось за Лео Бокерию
Врачи и сообщество пациентов выступили в защиту президента Лиги здоровья нации, кардиохирурга Лео Бокерии.
Ранее блогер и политический деятель Алексей Навальный назвал людей, принявших участие в записи ролика RT о грядущих поправках к Конституции, «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». В их число попал и Лео Бокерия.
Член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев заявил, что Бокерия для очень многих является авторитетом, он очень много сделал для страны.
«Люди, о которых идет речь, очень много сделали для страны. Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов. Он своими руками дал возможность жить огромному количеству людей. Поэтому за политическими играми не надо забывать о собственной элементарной этике и порядочности», – сказал Жулев.
Аналогичное мнение высказали и коллеги знаменитого кардиохирурга, сообщает onf.ru. В частности, главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин полагает, что Навальный таким образом пытается «заработать какие-то политические баллы».
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