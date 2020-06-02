Бюллетень для «оптового» голосования

Бюллетень для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию представил ЦИК России. Он будет содержать один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» И два варианта ответа: «Да» или «Нет». Справа будут размещены пустые квадраты, в которых граждане должны будут поставить отметки.

Два варианта ответа на список из 46 поправок. Поправок настолько разноречивых, что список напоминает рецепт рагу, составленный по принципу «мечи, что ни есть в печи». Из «мяса» там – пакет социальных гарантий, в частности, о гарантиях минимального размера оплаты труда и пенсионного обеспечения, доступной медпомощи, ограничения для соискателей должностей в органах власти, с одной стороны, а с другой – «обнуление» президентских сроков для действующего главы государства. Из «овощей» - довольно значимые аспекты деятельности органов законодательной и исполнительной власти, которые, однако, вполне могут регламентироваться и вне Конституции. И плюс ко всему этому – «ботва» вроде «тысячелетней истории» и «памяти предков». Кроме того, некоторые положения, которые предлагается включить в Основной закон, сравнимы с мыслью о том, что солнце встает на востоке. Например, изменения в статью 67.1, констатирующие, что «государство создает условия, способствующие всестороннему (…) развитию детей». Так это же само собой разумеющаяся обязанность государства, особенно социального, каковым Россия и так декларирована действующей Конституцией! Сравните: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» - статья седьмая действующей редакции.

На то, чтобы, разобраться в этом «рагу» и все-таки сделать выбор за или против этого странного набора ингредиентов, остается меньше месяца. Президент Владимир Путин накануне подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. При этом, согласно предложенным ЦИК изменениям в порядок голосования, отдать свой голос россияне смогут в течение семи дней, начиная с 25 июня. Полный текст предлагаемых изменений в Конституцию на сайте Центризбиркома занимает 68 страниц. Сложно представить, кто даст себе труд полностью с ним ознакомиться, не считая тех, кому это положено по долгу службы. Как заметил в беседе с НСН гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, людям не хватает объяснений, за что предлагается голосовать: «Не рассказов о том, что это хорошо, а рассказов, почему это хорошо», - заявил собеседник агентства.

По ранее подписанному распоряжению главы государства, на проведение голосования по поправкам в Конституцию должно быть выделено не меньше средств, чем на выборы президента в марте 2018 года, с учетом инфляции. Согласно отчету Центризбиркома, президентские выборы двухлетней давности обошлись казне более чем в 14 миллиардов рублей. Конечно, невелики деньги – состояние всего-то двух полковников, Захарченко и Черкалина, в сумме и то больше. С другой стороны, в условиях кризиса и эти деньги сгодились бы на что-нибудь полезное…

