Врач Саакашвили рассказал о его состоянии

«В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм», - передает слова медика РИА Новости.

Кроме того, врач рассказал об употреблении Саакашвили воды и чая. При этом, по мнению Кипшидзе, необходимости в переводе политика в больницу еще нет. Он выразил уверенность, что этот момент всё же настанет.

Ранее Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте обращения Саакашвили назвал себя «личным узником» президента РФ Владимира Путина.

