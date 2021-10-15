Врач Саакашвили рассказал о его состоянии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на врачебный осмотр и принятие лекарств. Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе после посещения политика в Руставской тюрьме.

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«В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм», - передает слова медика РИА Новости.

Кроме того, врач рассказал об употреблении Саакашвили воды и чая. При этом, по мнению Кипшидзе, необходимости в переводе политика в больницу еще нет. Он выразил уверенность, что этот момент всё же настанет.

Ранее Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте обращения Саакашвили назвал себя «личным узником» президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: @SaakashviliMikheil · Политик
ТЕГИ:ГолодовкаСаакашвилиМихаил СаакашвилиГрузия
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