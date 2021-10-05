Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»
Экс-президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили, арестованный в Грузии, написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте обращения Саакашвили назвал себя «личным узником» президента РФ Владимира Путина.
В письме, текст которого опубликован в Facebook политика, бывший глава республики отметил, что «глубоко тронут» реакцией Зеленского на свои задержание и арест, назвав ее «откликом настоящего государственного деятеля высокого класса». Саакашвили считает, что действия Грузии в его отношении незаконны, а обвинения сфальсифицированы, и их «кроме России не признает никто в мире».
Саакашвили назвал Украину своей второй родиной, подчеркнув, что будет гордиться своим «скромным вкладом» в производимые Зеленским «исторические изменения и реформы».
«Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу [Зеленского] принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — добавил Саакашвили.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, напоминает «Свободная пресса». На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы. Экс-президент находится в Руставской тюрьме, власти Грузии исключили возможность его экстрадиции на Украину. Однако Зеленский пообещал лично добиваться возвращения Саакашвили, отмечает Ura.ru.
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