«Впервые слышу!»: Глава «Гражданской инициативы» не видит причин исключать Собчак из партии

Председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не получали никаких обращений об исключении из партии Ксении Собчак.

Ранее издание Ura.ru сообщило в своем Telegram-канале, что Собчак могут исключить из «Гражданской инициативы» за «нанесение репутационного ущерба». По данным журналистов, с соответствующим обращением выступило московское отделение партии.