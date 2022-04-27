«Впервые слышу!»: Глава «Гражданской инициативы» не видит причин исключать Собчак из партии

Андрей Нечаев сказал в эфире НСН, что общался с Собчак «довольно давно», но при этом не считает, что она наносит партии «репутационный ущерб».

Председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не получали никаких обращений об исключении из партии Ксении Собчак.

Ранее издание Ura.ru сообщило в своем Telegram-канале, что Собчак могут исключить из «Гражданской инициативы» за «нанесение репутационного ущерба». По данным журналистов, с соответствующим обращением выступило московское отделение партии.

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«Впервые слышу. Я ни устно, ни письменно никакого обращения не получал. Никто из московского отделения ко мне на эту тему не обращался, поэтому пока трудно сказать, о чем идет речь. Я сам ничего такого (нанесения репутационного ущерба – прим. НСН) не вижу», - сказал Нечаев.

Он отметил, что общался с Собчак «довольно давно», и прокомментировал информацию СМИ, что телеведущая якобы не участвует в финансировании партии с 2019 года.

«Это не обязательно, дело добровольное. На каком-то этапе она это делала, сейчас нет», - пояснил Нечаев.

По его словам, мотивами для исключения из партии могут быть «какое-то нанесение ущерба или невыполнение решений».

«Обычно это (процедуру исключения из партии – прим. НСН) делает по уставу правление регионального отделения. Поскольку она член политсовета, это должен делать политсовет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Корреспондент НСН попытался дозвониться до Собчак, однако она не ответила. При этом в соцсетях телеведущая также пока не прокомментировала новость о своем возможном исключении из «Гражданской инициативы».

В 2018 году Собчак участвовала в выборах президента России как кандидат от «Гражданской инициативы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаАндрей НечаевКсения Собчак
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