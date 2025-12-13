В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение
13 декабря 202501:23
Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрировали неподалеку от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Черном море вечером произошло землетрясение... Расстояние до Севастополя составило 24 км», - написал он в Telegram-канале.
У сейсмособытия был один афтершок.
По данным севастопольской Спасательной службы, повреждений объектов в городе нет.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе поселка Лазаревское в Сочи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
