Премьер Словакии отказался быть частью Западной Европы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался считать себя частью Западной Европы, которой безразличны жизни гибнущих в конфликте на Украине людей. Об этом он написал в соцсетях.
Политик отметил, что провел телефонные переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой. Последний говорил о средствах для продолжения конфликта, в своб очередь, Фицо указывал на бессмысленное ежедневное убийство россиян и украинцев.
«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», - подчеркнул политик.
Также Фицо раскритиковал возможную передачу заблокированных российских активов на военные нужды Украины и указал, что не поддержит этот вопрос на саммите Евросоюза.
Ранее Фицо заявлял, что не намерен одобрять инициативы, которые могут способствовать продолжению вооруженного конфликта на Украине.
