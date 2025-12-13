В Переславле-Залесском загорелось одно из зданий Никитского монастыря

Пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель Переславской епархии, огонь разгорелся в здании старого братского корпуса, где живут трудники. Причина ЧП пока неизвестна.

Позднее управление МЧС по Ярославской области заявило, что возгорание потушили. Никто не пострадал.

Ранее в Новосибирске произошел пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа.

