В Переславле-Залесском загорелось одно из зданий Никитского монастыря
13 декабря 202501:54
Пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил агентству представитель Переславской епархии, огонь разгорелся в здании старого братского корпуса, где живут трудники. Причина ЧП пока неизвестна.
Позднее управление МЧС по Ярославской области заявило, что возгорание потушили. Никто не пострадал.
Ранее в Новосибирске произошел пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа.
