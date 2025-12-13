В Переславле-Залесском загорелось одно из зданий Никитского монастыря

ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России «Автоваз» объявил, что отзывает 33 тысячи автомобилей Lada Granta Аферисты в преддверии Нового года рассылают фейковые открытки Экономист призвал запретить сделки выше 500 тысяч рублей за наличные Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании