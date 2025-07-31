«Правительство Сирии не является нам враждебным, нельзя называть его недружественным. Это не западный режим, не режим, который поддерживает Украину. На территории недружественного режима Россия не располагает свои военные базы. Мы бы сразу военные базы убрали из Сирии, но они пока остаются, мы взаимодействуем с режимом Дамаска, ищем пути сотрудничества. Серьезных противоречий у нас сегодня нет. Здесь вопрос даже не в готовности Сирии, а в возможности России участвовать в инфраструктурных проектах в Сирии. Дамаск заинтересован в том, чтобы Россия участвовала в восстановлении», - рассказал он.

При этом Семенов подчеркнул, что остается под вопросом, на каких условиях будут функционировать военные базы России.

«Никаких предпосылок для ухудшения отношений нет, ведутся постоянные беседы, несколько визитов. Есть, конечно, нюансы по поводу того, на каких условиях будут функционировать российские базы, насколько это нас устроит. Но это уже нюансы, никаких требований вывода российских баз Дамаск не выставлял. Дамаск также снял требование выдать Башара Асада (экс-президента Сирии, прим. НСН)», - добавил собеседник НСН.

Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов рассказал в беседе с НСН, что нужно Израилю в Сирии.

