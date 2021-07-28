Турция и Азербайджан готовятся к созданию совместной «тюркской армии»

Анкара и Баку ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии», сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Турции.

Ранее президенты Азербайджана и Турции подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что в рамках Шушинского соглашения на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пристально следят за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане.

По его словам, Россия взаимодействует с Турцией «в деле стабилизации обстановки в Закавказье».

