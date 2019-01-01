Воздушное хулиганство. Атташе Южной Кореи вручена нота за перехват Ту-95

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16 и пересекли курс Ту-95МС, тем самым создав угрозу безопасности. Кобылаш расценил такие действия как воздушное хулиганство.

Как отмечает «Свободная пресса», Сеул выразил Москве официальный протест по поводу нарушения воздушного пространства. На это в Минобороны России подчеркнули, что полет бомбардировщиков проходил в полном соответствии с международными нормами.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН связал этот инцидент с политикой Сеула, которая сейчас грешит популизмом.

