Вован и Лексус разыграли премьера Канады Джастина Трюдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо, позвонив ему от лица юной шведской правозащитницы Греты Тунберг.

Они позвали политика в закрытый «клуб президентов», поддерживающих активистку. Над этим предложением Трюдо обещал подумать, попросив отправить ему подробное сообщение, что из себя представляет эта организация и какие у нее задачи.

Расшифровка записи разговора опубликована на официальном канале пранкеров в Youtube.

Пранкеры Вован и Лексус под видом Тихановской беседовали с парламентом Дании

Затем пранкеры попросили Трюдо позаботиться о герцоге Сассекском принце Гарри. Канадский премьер ответил, что он «хороший парень», что уже несколько раз встречался с ним, заверил в своей любви к нему, а также всех канадцев.

Кроме того пранкеры от имени эко-активистки попросили Трюдо повлиять на НАТО, Дональда Трампа и «не играть в войну». Глава правительства заявил, что тоже мечтает о «мире без солдат».

Ранее Вован и Лексус разыграли президента Польши Анджея Дуду, позвонив ему от имени генсека ООН Антониу Гутерреша.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПранкерыКанада
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