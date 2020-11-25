Вован и Лексус разыграли премьера Канады Джастина Трюдо

Затем пранкеры попросили Трюдо позаботиться о герцоге Сассекском принце Гарри. Канадский премьер ответил, что он «хороший парень», что уже несколько раз встречался с ним, заверил в своей любви к нему, а также всех канадцев.

Кроме того пранкеры от имени эко-активистки попросили Трюдо повлиять на НАТО, Дональда Трампа и «не играть в войну». Глава правительства заявил, что тоже мечтает о «мире без солдат».

Ранее Вован и Лексус разыграли президента Польши Анджея Дуду, позвонив ему от имени генсека ООН Антониу Гутерреша.



