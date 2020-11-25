Вован и Лексус разыграли премьера Канады Джастина Трюдо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо, позвонив ему от лица юной шведской правозащитницы Греты Тунберг.
Они позвали политика в закрытый «клуб президентов», поддерживающих активистку. Над этим предложением Трюдо обещал подумать, попросив отправить ему подробное сообщение, что из себя представляет эта организация и какие у нее задачи.
Расшифровка записи разговора опубликована на официальном канале пранкеров в Youtube.
Затем пранкеры попросили Трюдо позаботиться о герцоге Сассекском принце Гарри. Канадский премьер ответил, что он «хороший парень», что уже несколько раз встречался с ним, заверил в своей любви к нему, а также всех канадцев.
Кроме того пранкеры от имени эко-активистки попросили Трюдо повлиять на НАТО, Дональда Трампа и «не играть в войну». Глава правительства заявил, что тоже мечтает о «мире без солдат».
Ранее Вован и Лексус разыграли президента Польши Анджея Дуду, позвонив ему от имени генсека ООН Антониу Гутерреша.
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